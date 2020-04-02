Dumlupınar Entegre Sağlık Tesisi'nin ihalesi yapıldı

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine yapılacak olan Entegre Sağlık Tesisi'nin ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar İlçemize ayrı bir değer katacak olan Entegre Sağlık Tesisi ihalemiz Ankara'da yapılmıştır. İhaleyi alan firma 10 gün içerisinde ilçemizde gerekli yer gösterimi yapılacak ve kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Bu uğurda emeği geçen herkese ilçem adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. ilçemize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.