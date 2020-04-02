Kütahya'da 5 Korona virüs Covid-19 vakası var

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da 5 Korona virüs Covid19 vakası bulunduğunu bildirdi.

Kütahya'nın, toplam 5 vaka ile Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de en az vakanın yaşandığı 7. il durumunda olduğunu açıklandı.

Türkiye'deki toplam vaka sayısının 15 bini geçtiğini belirten Bakan Koca, il il verilerin ise Sağlık Bakanlığı sitesinden duyurulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.