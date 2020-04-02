Gediz İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce görevine başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Barış Tosun’un il içi ataması ile Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmasının ardından boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubede görevli Ramazan Bozcayüce getirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce Gediz’de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gediz’e hizmet için geldiğini ve Gediz halkının huzur ve güvenini sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Yeni görevi dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce, "Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yaptım. Biz buraya hizmet için geldiğimizin bilincindeyiz ve bu hizmeti hukuk kuralları çerçevesinde elimizden geldiğince gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın hepsinin herhangi bir ayrım gözetmeksizin hizmetindeyiz. Vatandaşında aktif katılımını ve desteğini bekliyoruz. Daha güzel çalışmalara birlikte imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

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