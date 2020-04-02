Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde polis ve jandarma ekipleri Korona virüs Covid19 ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye girişçıkış yollarında sıkı tedbirler aldı.

İlçe çıkışında ortak uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri Korona virüs Covid19 salgınının önüne geçmek için sürücü ve yolculara mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgeleri denetlendi ve sürücü ile yolcuların ateşleri ölçüldü.

Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ali Çalışkan, Korona virüsün yayılmasının engellenmesi için yapılan kontrollerin gerekli olduğunu ifade ederek, polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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