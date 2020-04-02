Simavlı 2 bin 120 aileye devlet desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ekonomik istikrar kalkanı kapsamında yardım desteği alan 2 bin 120 aile’nin PTT hesaplarına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bin’er TL yatırıldığı belirtildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında, elektrik tüketim ve sosyal yardım desteği alan Simav’daki 2 bin 120 aileye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile başına bin’er TL para, PTT hesaplarına yatırılmıştır. Doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanların paraları 1 Nisan’da yatırlırken, 6 olanlar 2 Nisan, 7 olanlar 3 Nisan, 8 olanlar 4 Nisan, 9 olanlar ise 5 Nisan tarihinden itibaren paralarını çekebilecekler. Simavlı ailelerimize hayırlı olsun, Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

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