Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden korona virüs dolandırıcılığı uyarısı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü vatandaşları Korona virüs dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Covid19 olarak bilinen Türkiye’yi ve dünyayı tehdit eden salgın ile ilgili artan siber dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada. “Eposta ve iletişim araçlarından “Cvid19 gizli bilgiler” adıyla gönderilen dosyalara tıklamayın. Telefonla arayarak veya SMS ile ücretsiz “Covid19 test imkanı” sağladıklarını söyleyenlere itibar etmeyin. Salgın konusunda sadece “Resmi Makamlarca” yapılan açıklamaları dikkate alın. Korku ve panik amaçlı “Sosyal medya üzerinden” yayılan mesaj, fotoğraf, video ve benzeri iletilere itibar etmeyin. İkametinize gelip, emekli maaşınızı teslim etmek için banka veya kredi kartı bilgilerinizi isteyenleri, “112, 155 veya 156” hatlarına ihbar edin” ifadelerine yer verdi.

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