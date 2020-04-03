Kütahya'da 0-10 yaş bebek ve çocuklar için maske üretiyorlar

Korona virüs Covid19 salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan tek kullanımlık maske üretimine başlayan Kütahya Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetişkin maskesinin yanında Türkiye'de ilk defa 010 yaş bebek ve çocuk maskesi üretiyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, okulu ziyaret ederek, maske üretimini yerinde incelediler.

Maske üretimi hakkında bilgi veren Okul Müdürü Nur Öziltürk, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un Meslek Liselerinde yapılan üretimleri teşvik etmeleri vesilesiyle, okulumuz ve Moda Tasarım Teknolojileri alanı olarak ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde bu hizmetin içinde olmak, sadece sağlık çalışanlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayabilmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteği ile tek kullanımlık maske üretimine başladık. Okulumuz "Moda Tasarım Teknolojileri" alanı öğrencileri tarafından yapılan bu çalışmada yetişkin insan maskesi yanında Türkiye'de şu ana kadar üretimi olmayan 010 yaş bebek ve çocuk maskesi de üretebiliyoruz. Günlük üretimimiz 2 bin civarındadır. Virüsün etki alanını da düşünerek ve sosyal mesafeyi koruyarak atölyede öğrencilerimizi dönüşümlü çalıştırıyoruz. Öğrencilerimiz velilerinin de izniyle istekli ve özverili bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorlar. Çalışmamızın başladığı andan itibaren çok yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Sadece kurumların değil, halkımızın da maske ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyoruz'' diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit üretimde emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kurumlarında gerçekleştirilen maske üretimi ile piyasada maske fiyat artışlarının fazla yaşanmadığını ifade eden Başyiğit "Zor günlerde Meslek Liselerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.

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