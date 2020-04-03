Kaz üreticiliği her geçen gün artıyor

Kütahya'nın Aslanapa, Altıntaş, Çavdarhisar ve Dumlupınar ilçelerinde kaz üreticilerinde kuluçka dönemi ve yeni yavruların heyecanı yaşanıyor.

Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar ilçelerinde birçok ailenin ana geçim kaynağı olan ve ilçe ekonomileri için çok önemli olan kaz üreticiliğinde kuluçka dönemi devam ediyor. Bölgede yaklaşık 140 köyde bu dönemde kuluçkaya yatırılan kazların, kuluçka dönemi sonrası dünyaya gelen yavrularla, yaklaşık 300 bin sayısına ulaşması bekleniyor.

Yerli kaz ırklarının yetiştiriciliğinde, verimliliği artırmak için asla yabancı ırklarla çiftleştirme yapılmaması gerektiğini belirten üretici Ahmet Toprak, ''Lezzeti kadar içinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde faydalı bir besin kaynağı olan kaz eti, günlük protein ihtiyacının da yarısını karşılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren kaz etinde A, B, E vitaminleri yüksek oranda bulunurken B12 eksikliğine de iyi geliyor. Kuluçkadan çıkan yavrular alıcılar tarafından direk alınırken çoğu aman üreticiler tarafından büyütülüp satılıyor. 15 yıldır bu işle uğraşıyorum. Aslanapa'da ve çevre ilçelerde yüzlerce aile kaz üreticiliği yapıyor. Her hanede en az 50 kaz vardır. Şuan kuluçka dönemi, inşallah sağlıklı ve bereketli bir dönem geçiririz'' dedi.

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