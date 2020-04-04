Irak'ta çalışan 334 işçi Türkiye'ye getirildi Türk vatandaşlar Kütahya'da karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Irak'ın Bağdat kentinde çalışan 334 Türk işçisi, 2 ayrı uçakla Kütahya'ya getirildi.

14 gün boyunca karantinada tutulacak olan Irak'tan gelen Türk vatandaşlar, misafir edilecekleri KYK yurtlarına ulaştı.

Kütahya'da 14 otobüsle konvoy halinde getirilen Türk işçiler, kent merkezinde bulunan Hazer Dinari ve Emine Gülbahar yurtlarında misafir edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.