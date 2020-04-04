Aslanapa'da kadınlar maske üretiyor

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, kadınlar gönüllü olarak maske üretimine başladı.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''Aslanapa Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan görevlilerimizin, maske ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilçemizden gönüllü kadınların girişimi ve Kaymakamlığımızın desteğiyle, Aslanapa Halk Eğitim Merkezi binasında Korona virüs Covid19 tedbirlerine uyarak maske üretimine başlandı. Böylesine zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde bu duyarlı davranışları için tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

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