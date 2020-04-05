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Gediz'de yangın: 3 katlı bina kül oldu

İHA

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı bina küle döndü.

Gediz'de yangın: 3 katlı bina kül oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı bina küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurören köyünde meydana gelen yangına Gediz ve Gökler Belde belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
Çukurören köy muhtarı Fazlı Akdemir yaptığı açıklamada, "Yangının bacadan çıktığı anlaşılıyor. Köylülerimiz zamanında müdahale ederek Yaşar Duran (70), İbrahim Acar (49), Aynur Acar (45) ve Ramazan Acar'ı (85) kurtardılar. 85 yaşındaki Ramazan Acar dumandan zehirlendiği için Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Büyük bir faciayı ucuz atlattık. Vatandaşlarımız ve itfaiye ekiplerimizin çalışmasıyla yangını diğer evlere sıçramadan söndürdük" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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