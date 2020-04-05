Gediz'de yangın: 3 katlı bina kül oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı bina küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurören köyünde meydana gelen yangına Gediz ve Gökler Belde belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çukurören köy muhtarı Fazlı Akdemir yaptığı açıklamada, "Yangının bacadan çıktığı anlaşılıyor. Köylülerimiz zamanında müdahale ederek Yaşar Duran (70), İbrahim Acar (49), Aynur Acar (45) ve Ramazan Acar'ı (85) kurtardılar. 85 yaşındaki Ramazan Acar dumandan zehirlendiği için Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Büyük bir faciayı ucuz atlattık. Vatandaşlarımız ve itfaiye ekiplerimizin çalışmasıyla yangını diğer evlere sıçramadan söndürdük" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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