Hisarcık pazarında korona virüs tedbirleri arttırıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs Covid19 salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla pazar yerine girişlerde çeşitli tedbirler alındı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ek genelgeye çerçevesinde ilçe pazar yerine ayrı ayrı giriş çıkış yerleri hazırlanırken, giriş ve çıkış noktalarında önlem alan polisler, halkın ateşi ölçtü ve maskesiz hiç kimseyi pazar yerine almadı. Pazar yerinde sergi ve tezgah araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirildi. Pazar alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınırken, pazara giriş noktasında belediye tarafından maske dağıtıldı.

Pazar yerinde halka maske dağıtan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Tüm bu tedbirler halkımızın sağlığını korumak ve Korona virüs Covid19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınmaktadır. Halkımızdan zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını rica ediyorum” diye konuştu.

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