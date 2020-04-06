İshak Gazel: "Bu tabloları çok özledik"

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AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Korona virüs Covid19 salgını tedbirlerini dolayısıyla evden çıkılmaması hususunda halkın biraz daha sabretmesi gerektiğini dile getirdi.

Gazel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, "Arkadaşlarımızla sarılmayı, birlikte vakit geçirmeyi, dışarıda havayı solumayı, pazarda dolaşmayı, kırlarda piknik yapmayı, Kütahyamızın her bir karışını özledik. Biraz daha sabır, biraz daha dirayetle özlediğimiz o günleri tekrar yaşayacağız. O zamana kadar evde kal Kütahya" ifadelerine yer verdi.

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