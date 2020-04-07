Çocuk doktoru görevine başladı

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Kütahya'nın Emet AK Parti ilçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine atanan çocuk doktorunun görevine başladığını açıkladı.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nin eksik uzman doktor kadrolarının tamamlanması için, sürekli çalışma içeresinde olduklarını belirten Başkan Cner, ''91. dönem devlet hizmet yükümlülüğü kuralarında ilçemize 1 çocuk doktoru, 1 pratisyen hekim doktor kadrosu açılmıştı. 6 Mart'ta çekilen kurada ilçemize atanan çocuk doktorumuz Coşkun Armağan görevine başladı. İlçemize hayırlı olsun. Diğer kadro eksiklerimizin tamamlanması içinde çalışmalarımız devam etmekte olup, kadrolarımızın tamamlanmasında desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederiz “dedi.

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