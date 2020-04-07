Sokağa çıkan 20 yaş altı 8 gence para cezası

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 gence idari para cezası uygulandı. Balıköy beldesinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 yaş altı gençlerin bir araya geldiğini belirledi. Ekipler, yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan gençlere 392'şer lira idari para cezası uyguladı.Gençler, gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi.

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