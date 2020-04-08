Dumlupınar'da sokak hayvanları unutulmadı

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs Covid19 sürecinde sokak hayvanları için ek genelge yayınlamasının ardından bugün Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.

Dumlupınar Belediye Başkaı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Korona virüs Covid19 salgını nedeniyle alınan tedbirler arasında olan sokak hayvanlarımızın yaşam alanlarına mama, yem, yiyecek ve su bırakarak aç kalmamaları için yardımda bulunduk. Bu salgın sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilemektedir. Belediye olarak sokak hayavalarımıza düzenli olarak mama, yiyecek ve su bırakmaya devam edeceğiz'' dedi.

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