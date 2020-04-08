Emet pazarında olağanüstü önlemler alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde haftada bir kez kurulan ve bölgenin en eski pazarı olarak bilinen Salı pazarında, Korona virüs Covid19 tedbirleri dolayısıyla olağanüstü önlemler alındı.

Yaklaşık bir kilometrelik alana kurulan sebze pazarında her iki yönden giriş kontrol altına alındı. Girişlerde kimlik kontrolü, ateş ölçümü ve pazar içerisindeki kalabalığa göre alımlar yapıldı. Zabıta ekipleri 3 metre aralıklarla kurulan tezgahlarda sürekli devriye görevi yaptı ve vatandaşları sosyal mesahfe konusunda 8 saat boyunca uyardı. Gün boyu polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında tedbir aldı ve ilçeye Hisarcık ilçesinden gelen esnaflar harici hiç bir yabancı esnafın girişine müsade edilmedi.

Belediye zabıta ekipleri ürün fiyat kontrolü yaptılar ve satılan gıdaların alınan kararlara uyup uymadığını sürekli denetlediler.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Halkımızın güvenli ve huzurlu alışveriş yapması için tüm tedbirleri aldık. Pazar girişinde tüm vatandaşlarımıza maske dağıtıldı. Maskesiz hiç bir vatandaşımız paza yerine alınmadı. Vatnadaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim''dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.