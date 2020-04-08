Yeşilay’dan sigara ve nargile içenlere korona virüs uyarısı

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin, korona virüs salgının ilk olarak ortaya çıktığı Çin’de hastalığın sıklığı, tedaviyi geciktirme, etkisizleştirme ve ölüm oranlarında tütün kullanımıyla 14 kat artışın somut ilişkili olduğunun akademik çalışmalarla ortaya konduğunu bildirdi.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin, tüm dünyada binlerce kişinin yaşamını etkileyen korona virüsü nedeniyle yaptığı açıklamada sigara, nargile ve elektronik sigara kullananları uyardı. Çetin, sağlıklı yaşamın bir bütün olduğu yaklaşımıyla hem sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması hem de bağımlılıklarla mücadele edilmesi alanlarında faaliyetlerini sürdüren kurum, bağımlı grupların korona virüsüne karşı özellikle risk altında olduğunun altını çizdi. Tütün ve elektronik sigara, akciğer kanseri, solunum yolu hastalıkları gibi birçok sağlık problemine yol açarken, bu hastalıklara sahip bireyler korona virüs için riskli grupta yer alıyor.

Hastalığın ilk görüldüğü ve yüksek vaka sayılarına sahip Çin’de hastalığın sıklığı, tedaviyi geciktirme, etkisizleştirme ve ölüm oranlarında tütün kullanımıyla 14 kat artışın somut ilişkili olduğunun akademik çalışmalarla ortaya konduğunu ifade eden Çetin, “Aktif içiciler kadar pasif içicilerin de risk altıda olduğunu unutmamak gerekir. Böylesine ciddi bir toplum sağlığı sorunu tütün kullanımıyla hem kullanıcısı hem de pasif içiciler için daha ağır sonuçlar doğurabilir. Aktif içicilere hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için bu riskli dönemi tütün elektronik sigara ve nargile kullanımını bırakma ve tam dumansız ortamlara geçme çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Yeşilay’ın 100 yıldır bilgili ve bilinçli bir toplum oluşturmak için çaba gösterdiğini belirten Çetin, “Sağlığı bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Beslenmeden spora ve kişisel hijyene pek çok parametre sağlığı etkiliyor. Dolayısıyla bu gibi dönemlerde yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almak, iyi ve dengeli beslenmek ve zararlı alışkanlıklarla vedalaşmak gerekiyor. Böylece bu süreci en az zararla atlatmamız mümkün. Biz Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz ile bağımlılıklarından kurtulmak isteyen herkese destek olamaya hazırız. Bundan sonra da dumansız ve sağlıklı yaşam alanları için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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