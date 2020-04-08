DPÜ öğrencileri derslere internet ortamından katılıyor

Korona virüs (Covid19) salgını sonrası üniversitelerde bahar döneminin tamamen sonlandırılmasının ardından, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) uzaktan eğitim ile web ortamından öğrencilere ulaştı ve dersler artık internet ortamında işleniyor.

Korona virüs (Covid19) salgını sonrası üniversitelerde bahar döneminin tamamen sonlandırılmasının ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi uzaktan eğitim modelini hayata geçirdi.

45 binin üzerinde aktif öğrencisi bulunan üniversite öğrencilerin derslerden uzak kalmaması uygulama aracılığı ile dersleri öğrencilerinde katılabildiği canlı yayın ile isterlerse de kayıt ile ders anlatılmalarını gerçekleştiriyorlar.

Derslerin ister canlı isterse de kayıt şeklinde öğrencilerin kullanımına açık olduğunu söyleyen Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı İrfan Terzi, "Ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu salgın nedeni ile eğitime ara vermemiz mümkün değildir, inşallah bugünler geçecek ve öğrencilerimiz ile yüz yüze eğitimlerimize devam edeceğiz. Biz bu uygulamaya 30 Mart tarihinde başladık ve bu hafta 2. haftamızda uzaktan eğitimimizi veriyoruz. Öğrencilerimden ve hocalardan aldığımız geri dönüşlerde hiç bir problem olmadan devam ettiriyoruz. Hocalarımız derslerini ister sekron yani canlı olarak isterlerse de asekron bir şekilde kayıt şeklinde videolar ve dokümanlar yükleyerek eğitimimize devam etmekteyiz. 46 bin öğrencisi olan büyük üniversitelerden biriyiz biz, ara yüz dediğimiz bir sistem ile öğrenciler kendi şifreleri ile giriş yapıyorlar ve derslerimiz devam ediyor. Bazı derslerimizi yaza aktardık çünkü uygulamalı derslerimizi yaz aylarında hiç bir asama olmadan devam ettirmekteyiz. YÖK'ün açıklamasına göre dersler bittikten sonra imtihanlar yapılacak vize ve final imtihanları yapılacak" dedi.

Derslerin anlatıldığı sistemin öğrenciler ve hocaların kullanılması amacı ile çok fonksiyonlu olduğundan bahseden DPÜ Türkçe Eğitim Ana Bilim Dalı başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu, "Materyal yükleme, video yükleme pdf paylaşımı için güzel bir sistem ile öğrencilere eğitim veriyoruz. Öğrenciler diledikleri zaman bağlandıkları içinde rahat bir sistem çünkü devam zorunluluğu yok ve her daim öğrencilerimizin kullanımında olan bir sistem. Bunun ile de birlikte öğrenciler ister kayıtları isterlerse de canlı yayına bağlanarak hem dersleri takip edebiliyorlar hemde kamera, mikrofon ve yazı ile soru sorma şanlarını elde etmiş oluyorlar" diye konuştu.

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