Nafi Güral: "Gelecekle ilgili karamsarlığa ve umutsuzluğa düşmemeliyiz"

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) mart ayı olağan meclis toplantısı, Korona virüs Covid19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, online olarak video konferans şeklinde gerçekleştirildi.

KUTSO Meclis üyelerinin online bağlantıyla katıldıkları, KUTSO Meclis Başkan Vekili Ahmet Bağırgan başkanlığındaki toplantıda ilgili gündem maddeleri müzakere edilerek kararlar alındı.

KUTSO Meclis üyesi Semra Tozaraydın, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu toplantısına katılımla ilgili bilgi sundu.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, kurulma çalışmaları başlatılan Kütahya Seramik Islah Organize Sanayi Bölgesi’nin 'hayırlı olması'nı dileyerek, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, oda başkanları ile elektronik ortamda toplantı yapılacağını dile getirdi.

KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral ise olumlu düşüncenin önemini vurguladığı ve sıkıntılı günlerin geçeceğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda da virüs, enflasyon, ekonomik kriz gibi durumları gördük, yaşadık. Onlar geçtiği gibi bunlar da geçecek. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaşanan sağlık sorunları ve ekonomik zorluklar var. Karamsarlığa kapılmadan soğukkanlı davranmalıyız. Umudumuzu hiçbir zaman tüketmemeliyiz. Gelecek hakkında karamsarlığa ve umutsuzluğa düşmemeliyiz. Her zaman pozitif düşünmenizi tavsiye ediyorum, nasıl düşünürseniz beyin de o şekilde sizi yönetiyor, mutlaka faydasını göreceksiniz. Bunu, yaşamış ve uygulamış biri olarak sizlere söylüyorum" dedi.

Gündem maddeleri ve konuşmaların tamamlandığı KUTSO mart ayı meclis toplantısı, nisan ayı içerisinde olağan meclis toplantısının yapılacağı paylaşılarak, Meclis Başkan Vekili Ahmet Bağırgan tarafından sona erdirildi.

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