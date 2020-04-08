Simav´da ikinci köy de karantinaya alındı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Simav ilçesinde, Yeşildere köyünün ardından pozitif vaka görülen Çakırlar köyü de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.<br>Kütahya Valiliği´nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya´nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünün karantina altına alındığı ifade edildi. Yaşanan salgını önlemek amacıyla karantina kararı alındığı belirtilerek, "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya´nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar Köyü bugün 8 Nisan 2020 itibarıyla karantina altına alındı. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Simav´a bağlı Yeşildere Köyü de 29 Mart´ta karantina altına alınmıştı. Böylelikle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kütahya´da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı iki oldu" denildi. Karantina kararının ardından köye giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-08 15:00:36<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-