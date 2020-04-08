Simav´da ikinci köy de karantinaya alındı

"Bu gidiş gidiş değil"

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Simav ilçesinde, Yeşildere köyünün ardından pozitif vaka görülen Çakırlar köyü de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.<br>Kütahya Valiliği´nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya´nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünün karantina altına alındığı ifade edildi. Yaşanan salgını önlemek amacıyla karantina kararı alındığı belirtilerek, "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya´nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar Köyü bugün 8 Nisan 2020 itibarıyla karantina altına alındı. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Simav´a bağlı Yeşildere Köyü de 29 Mart´ta karantina altına alınmıştı. Böylelikle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kütahya´da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı iki oldu" denildi. Karantina kararının ardından köye giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-08 15:00:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.