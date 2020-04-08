Kütahya'da izinsiz üretilen 409 maske ele geçirildi

"Bu gidiş gidiş değil"

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

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<br>Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekiplerince 3 iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada izinsiz üretildiği belirlenen 409 maske ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. <br>İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tıbbi satış yetkisi olmayan 3 iş yerinde kaçak maske satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla arama yapılan iş yerlerinde Sağlık Bakanlığı onayı olmayan bandrollü ve bandrolsüz 409 maske ele geçirildi. İş yerindeki 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri ele geçirilen maskelerle `evde kal´ yazarak çağrıda bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN<br>2020-04-08 19:57:59<br>

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