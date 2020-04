Rektör Uysal: "Uzaktan eğitime kolay uyum sağladık ve çok başarılıyız"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, devam eden uzaktan eğitime hızlı başladıklarını ve çok başarılı olduklarını ifade etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Prof. Dr. Kazım Uysal, “ Korona virüs Covid19 salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde üniversitelerde eğitim öğretime ara verildi. YÖK’de 18 Mart 2020 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile 20192020 Bahar yarıyılı derslerinin uzaktan eğitimle sürdürülmesini istedi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak biz de vakit kaybetmeden çalışmalara başladık. Öncelikle teknik ekibimizi oluşturduk ve teknik altyapımızı gözden geçirerek eksiklerimizi süratle tamamladık” dedi.

Tüm akademik personele uzaktan eğitim yöntemi ile sanalsinif.dpu.edu.tr adresi üzerinden kullanıcı ve eğitici eğitimi verildiğini hatırlatan Rektör Uysal, “Üniversitemizde Uzaktan Eğitim derslerimiz ise 30 Mart 2020 tarihinde resmen başladı. Bu kadar kısa zamanda teknik altyapının oluşturulması ve uzaktan eğitim faaliyetlerine başlanılması gerçekten üniversitemiz adına ve çok değerli ilgili arkadaşlarım adına iftihar vesilesidir diye düşünüyorum. Biz küçük bir üniversite değiliz. Küçük üniversitelerde bunu yapmak kolaydır. Ancak yaklaşık 900 civarında akademisyeninin ve 45 bin öğrencinin olduğu bir üniversiteden bahsediyoruz. Şu anda sistem gayet güzel işliyor. Akademisyenlerimiz de öğrencilerimiz de sisteme kolay uyum sağladılar ve gayet memnunlar. Biz zaten millet olarak böyleyiz. Müteşebbis özelliğimiz fazladır ve değişen şartlara kolay uyum sağlarız” şeklinde konuştu.



“Toplam 5 bin 473 ders uzaktan eğitimle işleniyor”



“Biz uzaktan eğitimin hakkını vererek yapıyoruz, video kaydı olmayan dersi işlenmemiş sayıyoruz” ifadelerine yer veren Uysal, “Akademisyenlerimiz sadece ders anlatımı ve video yüklemekle yetinmiyorlar. Bunun yanında sisteme power point sunuları, animasyonlar, PDF ve Word belgeleri gibi farklı eğitim materyallerini de yükleyip ders içeriklerini zenginleştiriyorlar. Bu gayretli çalışmaları için gerçekten tüm akademisyenlerimi tebrik ediyorum. Tek merkezden yani eys.dpu.edu.tr adresindeki Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden 5 bin 473 dersin yürütülmesi kolay bir iş değildir. Şu kısa zaman zarfında yaklaşık iki haftada akademisyenlerimiz tarafından sisteme toplam 18 bin 93 aktivite sanal sınıf, video, doküman eklendi ve bu içeriklere ilk hafta içinde toplam 27 bin 327 öğrencimiz erişim sağladı. Burada öğrencilerimizi de tebrik etmek lazım. Gerçekten çok ilgililer ve onlar da kolay uyum sağladılar. Şu ana kadar öğrencilerden ve akademisyen hocalarımızdan aldığımız dönütlerde genel olarak sistemimizden memnun oldukları ve işlevsel bir şekilde kullanabildikleri yönünde” diye konuştu.



“Biz eve kapanıp yatmıyoruz”



Covid19 salgınının tüm dünyayı çok hızlı değiştirdiğini ve bu değişimden Üniversitenin de etkilendiğini kaydeden Rektör Uysal, “ Bu kadar kısa zamanda böylesine büyük değişimler yaşanırken elbette ufak tefek aksamalar da olacaktır. Arkadaşlar, biz eve kapanıp yatmıyoruz. Eğitim faaliyetlerine metot değiştirerek kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Bunu yapabilmemiz için de perde arkasında gece gündüz çalışan teknik ve akademik personelimiz var. Bu kadar hızlı ve büyük işler yaparken bazen bizden, bazen de bizim dışımızdaki sebeplerden kaynaklanan aksamalar oldu ve olacaktır. Ancak şimdiye kadar karşılaştığımız tüm problemleri çözdük ve çözüyoruz. Öğrencilerimize yapılacak duyurular ve haberlere ulaşması noktasında uzem.dpu.edu.tr adresi sürekli olarak güncelleniyor. Bunun yanında Facebook, Twitter ve Instragram gibi sosyal medya hesaplarından da bu güncellemeler paylaşılıyor. eys.dpu.edu.tr adresimizde hizmet veren Öğrenme Yönetim Sistemi ara yüzü itibariyle oldukça kullanıcı dostu bir sistem. Ayrıca kullanıcılarımızın bu sistemde yapacakları işlemlere dair eğitim videoları da hazırlanmış ve UZEM’in internet sitesinde kullanıcıların erişimine sunuldu” ifadelerine yer verdi.



“ Her öğrencimizin sorusuna cevap veriyoruz”



Uzaktan eğitim ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşan her öğrenciye cevap verip, problemini çözdüklerini kaydeden Uysal,

“ Üniversitemizin her bölümü ya da programı için birer uzaktan eğitim sorumlusu atadık. Ayrıca öğrencilerimize ve akademisyenlerimize destek olmak amacıyla Uzaktan Eğitim Danışma Hattı adında 7 kişilik çağrı merkezi ve buna ek olarak 0274 443 1776 numaralı telefon üzerinden kurumsal WhatsApp hattı oluşturduk. WhatsApp hattından ilk bir haftada yaklaşık 300 faklı kişiden gelen 2000 mesaja yanıt verildi. Öğrenci ve akademisyenlerimizin sistemin kullanımına ilişkin yardım talepleri bu iletişim kanalları aracılığıyla birebir iletişim şeklinde çözülüyor. eys.dpu.edu.tr Öğrenme Yönetim Sistemi’nin daha verimli çalışması ve belirli gün ve saatlerde yoğunluk yaşanmaması adına Üniversitemiz farklı birimlerde eğitim görmekte olan öğrencilerin sisteme belirlenen günlerde erişimleri sağlanıyor. Birimlerin sisteme erişim günleri UZEM birim sayfamızda yapılan bir duyuru ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar ile öğrencilerimize duyuruldu” dedi.



“Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine Erişim Günleri”



Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine Erişim Günleriyle ilgili bilgiler veren Rektör Uysal,” Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile uzaktan eğitim merkezimiz ile eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar sayesinde sisteme erişimin yoğun olduğu zamanlarda kullanıcıların problem yaşamaması için gerekli altyapı güçlendirme çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. Sistemin düzenli bakım ve yedekleme işlemleri de gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte ilerleyen zamanlarda yaşanabilecek geçici erişim problemlerine yönelik alternatif planlamalarımızı da tamamladık. Tüm bu çalışmalarda olağanüstü gayret ve çalışmaları olan Uzaktan Eğitim Merkezi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız personellerine teşekkür ediyorum. Özellikle UZEM Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir’e ve Bilgi İşlem Daire Başkanımız Hasan Kocabay’a ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sistemimiz her şeyi kontrol etmemizi sağlıyor”

Sisteme ilişkin ayrıntılara da değinen Uysal, “Uzaktan eğitim sistemimiz aslında eğitime birçok faydalar da sağladı. Mesela eğitimin her safhası denetlenebiliyor ve şeffaf. Sistem üzerinden hocalarımızın ders yapıp yapmadıkları, dersi kaç dakika yaptıkları, ilave ders materyalleri verip vermedikleri, dersi takip eden öğrenci sayıları, sisteme yüklenen video sayısı, derslerin senkron veya asenkron mu yapıldığı gibi çok farklı ve önemli bilgileri elde edebiliyoruz. Bu da aslında daha denetlenebilir bir eğitim modeli demektir. Aynı zamanda öğrencilerimiz istedikleri zaman kayıtlı dersleri tekrar dinleyebiliyor. Bu da öğrencilerimiz için büyük bir avantaj” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.