Zabıta ekipleri fırın ve marketleri denetledi

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında Zabıta ekipleri, fırın ve marketlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçe merkezinde faaliyet gösteren, fırın, market ve gıda satışı yapan esnaflarımız denetlenmiş, Belediye Zabıta Ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü gıda ekibi ile birlikte gramaj, hijyen ve Korana virüs Covid19 tedbirleri ile ilgili dikkatli olmaları konusunda gerekli bilgiler verilmiştir. Esnaflarımıza bu zorlu süreçte göstermiş oldukları titizlikten dolayı teşekkür ediyoruz'' dedi.

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