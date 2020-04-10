Çelenk koyma töreninde Korona virüs tedbirleri

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen çelenk koyma töreninde Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalar ön plana çıktı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk koyma törenine katılan İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polislerin eldiven giyip maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması dikkat çekti.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.