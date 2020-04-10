İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası (2)

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>ADLİ KONTROLLE SERBEST<br>Kütahya´da, sokakta 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.Ç. (53), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli N.Ç.'ye, gözaltına alındığında koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için de 2 kez 3 bin 150´şer TL idari para cezası uygulanmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-10 19:31:29<br>

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