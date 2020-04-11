Termal su ile dezenfekte çalışması Simav Belediye Başkanlığı tarafından Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, termal kaplıca suyu ile şehrin cadde ve sokaklarını temizliyor

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Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında Eynal Kaplıcaları'ndan 160 derece sıcaklıkta çıkan termal kaplıca suyu ile dezenfekte çalışması yapılıyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın Korona virüs Covid19 ile mücadele kapsamında, ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında dezenfekte maddesinin yanı sıra termal sıcak su kullanılarak temizlik çalışmaları yapıyoruz. Özellikle Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi ve ana arterlerde termal suyun sıcaklığı ile sürekli doğal dezenfekte çalışmaları yapılıyor” dedi.

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