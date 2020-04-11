Korona virüs Covid-19'dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaşayan vatandaşlar, Korona virüs Covid19 salgınından kurtulmak için 3 büyükbaş kurban kesip dua ettiler.

Hayırsever köy halkının katkılarıyla 3 büyükbaş hayvanı kurban ettiklerini söyleyen Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, “ Köy meydanında kesmiş olduğumuz kurbanların ardından cami imamımız tarafından dua edildi. Daha sonra kurban etlerini parçalayarak Emet merkez ve 12 köyde bulunan ihtiyaç sahiplerine Emet İHH aracılığı ile dağıttık. Korona virüs ülkemizi ciddi bir şekilde sarmış bulunmakta, kesinlikle hafife almayalım. Evde kalalım. Rabbim bu salgından milletimizi korusun” dedi.

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