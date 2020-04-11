Şaphane pazarında sıkı tedbirler alındı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde haftada bir kez kurulan ilçe pazarında Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında sıkı tedbirler alındı.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ''Korona virüs Covid19 salgını tedbirleri kapsamında belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza, pazarcı kardeşlerimize ve esnaflarımıza maske dağıtımı yapıldı. Dışardan esnaf alımadı. Pazar yerimizde tazgahlar arsındaki mesafe 3 metre olarak ayarlandı. Vatandaşlar pazar alanına yoğunluk olmayacak şekilde kontrollü şekilde alındı. Zabıta ekiplerimiz tarafından gün böyunca sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Ayrıca gün boyunca ilçemizde hijyen ve dezenfektan çalışmalarımız devam etti'' dedi.

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