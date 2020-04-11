DPÜ’de 2 bölüm ve 6 programa YÖK onayı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DPÜ’de 2 bölüm ve 6 programa YÖK onayı

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında üniversiteye 2 bölüm ve 6 programın açılması için onay alındığını açıkladı.

DPÜ’de 2 bölüm ve 6 programa YÖK onayı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında üniversiteye 2 bölüm ve 6 programın açılması için onay alındığını açıkladı.
Rektör Kazım Uysal video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda Dumlupınar Üniversitesinin akademik yapısı içinde gelecek yıl açılması için başvurusu sonuçlanan bölüm ve programlar hakkında bilgi verdi.
Prof. Dr. Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 10 fakülte, 14 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul ve 1 enstitüde toplam 44 bin 282 öğrencisi ile büyük bir üniversite olduğunu ve büyümeye devam edeceğini, Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) iletilen istekler doğrultusunda şu ana kadar 2 bölüm ve 6 programın açılması için de onay alındığını açıkladı.
Uysal, “Buna göre Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültemizde Rekreasyon Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri açılacak. Bunun yanında Altıntaş Meslek Yüksekokulumuzda Atık Yönetimi, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulumuzda Bilgisayar Operatörlüğü, Emet Meslek Yüksekokulumuzda Aşçılık, Hisarcık Meslek Yüksekokulumuzda Spor Yönetimi, Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulumuzda Seramik ve Cam Tasarımı, Şaphane Meslek Yüksekokulumuzda ise Acil Durum ve Afet Yönetimi programlarının açılması için gereken YÖK onayını aldık” dedi.

“Yeni araştırma merkezleri ve projeler”

Rektör Uysal, ayrıca Kütahya Dumlupınar üniversitesinde mevcut 18 araştırma merkezi bulunduğunu ve son olarak Üniversite Senatosundan geçen kararla Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kimyasal Ürünler Araştırma Geliştirme ve Üretim Merkezi ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin de açılacağını duyurdu.
Hem üniversiteden hem de üniversite dışı kurumlardan desteklenen proje sayılarında da önemli derecede artış sağladıklarını ifade eden Uysal, ayrıca Kütahya Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Odası ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesiyle de ortak projelere imza attıklarını sözlerine ekledi.

"Kütahya Teknokent'i ayağa kaldıracağız"

Kütahya Teknokent hakkında da bilgi veren Rektör Uysal, “Kütahya Teknokent 2010’da kuruldu. 2019’a kadar 19 şirket vardı. Biz geldikten sonra yaklaşık sekiz ayda bu sayı 31’e çıktı. DPÜ Teknoloji Transfer Ofisini de buraya taşıdık ve imkânları birleştirmiş olduk. Sermaye artırımına giderek ve kira getirisi elde ederek bu borçları çevrilebilecek duruma getirdik. Burada bir kuluçka merkezi kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Burası etkin bir duruma geçtiğinde elbette çeşitli çıktılar olacak ve patent gereksinimi de olacak. Bu nedenle patent kurulumuzu da oluşturduk. Böylece buradaki buluşların patent kayıtları da çok kısa sürede yapılabilecek. Kütahya Teknokent’i kısa sürede ayağa kaldırıp Kütahya’mıza kazandırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Uzaktan Eğitime çabuk uyum sağladık”

30 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim sistemine de değinen Uysal, “Yaşanan Covid19 salgını ile Kütahya cıvıl cıvıl iken öğrencilerimizi evlerine göndermek durumunda kaldık ama eğitime ara veremezdik. YÖK’ün yönlendirmesi ve tavsiyesiyle hemen uzaktan eğitim sistemine geçtik. Daha önce de söylemiştik. Bu sisteme en kısa sürede adapte olan üniversitelerden biriyiz. Bu konuda iyiyiz. Öğrencilerimizden bu sistemi yüz yüze eğitimden daha iyi bulduklarına dair mesajlar alıyoruz” dedi.

“Problemleri de en kısa sürede çözmeye çalışıyoruz”

Uzaktan eğitime ilişkin verileri de açıklayan Uysal, “Yalnızca iki haftalık verilere baktığımızda şu ana kadar sisteme 847 akademisyen tarafından 2 bin 284 doküman, 4 bin 425 video, 5 bin 473 ders yüklendiğini, 12 bin 901 sanal sınıf oluşturulduğunu ve 33 bin 986 öğrencinin sistemde aktif olarak bulunduklarını söyleyebilirim. Tüm bunları tek bir sistem üzerinden veriyoruz ve günlük yaklaşık 20 bin olmak üzere kısa sürede toplam 350 binin üstünde sisteme erişim sağlandı. Bu sisteme geçince sorunlar da yaşadık. Bunlar zaman zaman bizden kaynaklanan sorunlar olduğu gibi bize bağlı olmayan sorunlar da olabiliyor. Elbette şikayetler de bize ulaşıyor. Problemleri de en kısa sürede çözmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de sistemi uzun süre kapatmamaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Sınavlarla ilgili YÖK’ün aldığı bir karar yok”

Rektör Uysal, ara sınav ve yılsonu sınavlarının nasıl yapılacağı konusunda henüz YÖK’ün bir kararının söz konusu olmadığını söyleyerek,” Bunu biraz da pandeminin seyri belirleyecek. Eğer ilgili kurumlardan bize ‘Öğrencilerinizi çağırabilirsiniz’ bilgisi verilirse bizler öğrencilerimiz Kütahya’ya davet edip sınavlarını burada yapacağız. Ancak salgın riskinin devam etme ihtimaline karşı uzaktan sınav yapma hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Bunu yapacak alt yapıya da sahibiz” ifadelerine yer verdi.
Uysal, “Göreve geldiğimde ‘Adaletli olacağım’, ‘Liyakate önem vereceğim’, ‘Şeffaf olacağım’ ve ‘İnsani değerlere önem vereceğim’ demiştim. Bu sözlerimizden taviz vermedik ve vermeyeceğiz. Pandemiye rağmen bu toplantıyı yapma amacımız budur. Bizler bu kurumu şeffaflıkla yürüteceğiz. Ayrıca sizlerle cep telefonu numaramı paylaşacağım. Dilediğiniz zaman beni arayabilirsiniz” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi
YEREL HABERLER Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara ...
Hisarcık'ta parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Hisarcık'ta parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına ...
Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi
Polisin kuruluş yıl dönümünü uygulama noktasında kutladı
YEREL HABERLER Polisin kuruluş yıl dönümünü uygulama noktasında ...
Belediye ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu
YEREL HABERLER Belediye ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu
Şaphane pazarında sıkı tedbirler alındı
YEREL HABERLER Şaphane pazarında sıkı tedbirler alındı
Gece yarısı alınan özel izinlerle trafik kazası geçiren 3 köpek istanbul'a götürüldü
YEREL HABERLER Gece yarısı alınan özel izinlerle trafik kazası ...
Korona virüs Covid-19'dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler
YEREL HABERLER Korona virüs Covid-19'dan kurtulmak için kurban kesip ...
Termal su ile dezenfekte çalışması Simav Belediye Başkanlığı tarafından Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, termal kaplıca suyu ile şehrin cadde ve sokaklarını temizliyor
YEREL HABERLER Termal su ile dezenfekte çalışması Simav Belediye ...
Dumlupınar ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Dumlupınar ilaçlanıyor
Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak ...
Vali Toraman, karantina altındaki vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Toraman, karantina altındaki vatandaşları ...
"Halkının huzuru, güveni ve sağlığı için canla başla çalışıyoruz"
YEREL HABERLER "Halkının huzuru, güveni ve sağlığı için canla başla ...
Kütahya'da 3 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da 3 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
(Görüntülü) Karantinadaki Türk işçiler, Vali Toraman'ı Türk bayraklarıyla karşıladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantinadaki Türk işçiler, Vali ...
(Görüntülü) İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası  (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal ...
İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası (2)
YEREL HABERLER İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası ...
Karantinadaki Türk işçiler, Vali Toraman'ı Türk bayraklarıyla karşıladı
YEREL HABERLER Karantinadaki Türk işçiler, Vali Toraman'ı Türk ...
(Görüntülü) İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal ...
İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası
Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü
YEREL HABERLER Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü
Çelenk koyma töreninde Korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Çelenk koyma töreninde Korona virüs tedbirleri
Kaymakam Karadağ: "Türk Polis Teşkilatı, kutsal bir görevi üstlenmiştir"
YEREL HABERLER Kaymakam Karadağ: "Türk Polis Teşkilatı, kutsal bir ...
Pazar yerinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Pazar yerinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X