Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanlarında yabani at olarak bilinen ve genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları görüldü.

Tavşanlı Yaylacık ormanlarının yüksek kesimlerinde vatandaşların zaman zaman gördükleri yılkı atları, orman işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sürüler halinde dolaşan yılkı atları, geçmişte sahipleri tarafından bakılamadığı için ormanlık alanlara bırakıldığı biliniyor. Yılkı atlarını daha önceleri de Domaniç ve Tavşanlı ormanlarında gören ancak görüntüleyemeyen vatandaşlar, atların her yıl çoğaldığını söyledi.

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