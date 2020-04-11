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Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

İHA

İHH İnsani Yardım Vakfı Hisarcık İlçe Temsilciliğince Korona virüs Covid19 ile mücadele kapsamında iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi dağıtıldığı bildirildi.

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

İHH İnsani Yardım Vakfı Hisarcık İlçe Temsilciliğince Korona virüs Covid19 ile mücadele kapsamında iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi dağıtıldığı bildirildi.
İHH Hisarcık İlçe Temsilcisi Ali Var, Korona virüs Covid19 ile mücadele kapsamında iş yerleri kapatılan ve çalışamadıkları için mağdur olan ihtiyaç sahibi 20 esnafa Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli bir şekilde yardım kolisi dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Var, “İHH olarak bu zor dönemde aile kurumunu ayakta tutmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımız ile birlikte vatandaşlarımızın her birinin temel hizmet ve ihtiyaç malzemelerine ulaşması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. DevletMillet dayanışmasıyla birlik ve beraberlik çerçevesinde bu süreci inşallah hep beraber atlatacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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