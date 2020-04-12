Kütahya´da caddeler ve pazar yerlerine sıkı denetim

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapatarak `sosyal mesafe´ önlemleri aldı. Pazar yerlerinin giriş-çıkışları da polis ekiplerince kontrol altına alınırken, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde 15´er kişilik gruplar halinde giriş yapılmasına izin verildi.<br>Sokağa çıkma yasağı olmayan Kütahya´da uzmanların `evde kal´ çağrılarına çok uyulmadığı gözlendi. Kütahya Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapatarak `sosyal mesafe´ önlemleri aldı. Emniyet müdürlüğü, personel sayısını artırarak bekçiler ve özel güvenlik görevlilerini de tedbirlere dahil etti.<br>Ekipler ilk olarak, Cumhuriyet Caddesi ve Saman Pazarı mevkisini demir bariyerlerle kapatıp, giriş çıkışları kontrollü bir şekilde yapmaya başladı. Ayrıca semt pazarlarında giriş-çıkışı tek noktaya alan polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya geçirdikleri vatandaşları 15´er kişilik gruplar halinde alarak alışveriş yapmalarını sağladı. Emniyet Müdürlüğü, tedbirler kapsamında park ve bahçelere özel güvenlik görevlilerini görevlendirerek denetimlerini artırdı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-12 13:15:33<br>
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