Kütahya'da bir köy karantina altına alındı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı 52 haneli Yüylük köyü karantinaya alındı.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dumlupınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşımızın sağlığını korumak amacıyla bugün saat 13.00 itibarıyla Yüylük köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.
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