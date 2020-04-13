Sokaklar tekrar dezenfekte edildi

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ilçeye bağlı Yüylük köyünün karantinaya alınmasından sonra sokaklar baştan aşağı tekrar dezenfekte edildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamda, ''Korona virüs Covid19 sebebiyle Dumlupınar İlçemizin tüm cadde ve sokakları tekrar dezenfekte edildi. Yüylük köyümüzde yaşanan vakalar bizleri çok üzmüştür. Gerekli tedbirler alınmış ve karantina süreci devam etmektedir. Allah'ım en kısa zamanda bu beladan milletimizi kurtarsın'' ifdelerini kullandı

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