Aizanoi Antik Kenti 30 Nisan'a kadar ziyarete kapatıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kenti, Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer yaptığı açıklamda, Tüm dünyanın büyük bir felaketten geçtiği şu dönemde, medeniyetler şehri Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında 30 Nisan 2020 tarihine kadar ziyarete kapatılmıştır. Bu sürenin tedbirlerin uzaması durumunda uzama ihtimali vardır. Sağlıklı günlerde Aizanoi'de buluşalım. Ülkemizin ve dünyanın en kısa sürede bu pandemiyi atlatması en büyük dileğimizdir'' ifadelerini kullandı.

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