Kaymakam marketleri denetledi

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Musatafa Sait Arcaklıoğlu marketleri bizzat denetledi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ''İlçe Emniyet Amiri ile birlikte ilçemizdeki marketleri ziyaret ettik ve İçişleri Bakanlığı'nın 03 Nisan 2020 tarihli ve 6235 sayılı genelgesine istinaden vatandaşlarımıza maske takmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Market sahipleriyle istişare edip ürün kontrolünde bulunduk. Tüm market sahiplerini Korona virüs Covid19 tedbirlerinin istisnasız uygulnaması konusunda gerekli talimatı verdik'' dedi.

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