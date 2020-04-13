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AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Korona virüs Covid19 vakası sebebiyle Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyünün karantinaya alındığı bildirdi.

Gazel, yaptığı açıklamada, "Köyüm Dumlupınar Yüylük bugün saat 13:00 itibariyle, Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştır. Bu musibete karşı en büyük direncimiz yüksek moral, en büyük silahımız da temassızlıktır. Paniğe kapılmadan devletimizin aldığı tedbirlere riayet edelim. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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