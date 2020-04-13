Muhtar mahallesinde her evi dezenfekte ediyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde mahalle muhtarı, kendi tedarik ettiği dezenfekte malzemeleri ile ilaçlama çalışmalarını bizzat kendisi yapıyor.

Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Durmaz, yaptığı açıklamada, ''Belediyemiz hafta içe gerekli çalışmaları yapıyor. Ancak ben hafta sonları kendi imkanlarımla aldığım ve Korana virüs Covid19 ile mücadelede kullanılan dezenfekte malzemeleri ile mahallemdeki her haneyi ziyaret edip elimden geldiğince ilaçlama çalışmalrı yapıyorum. Fırınları ve evlerin bahçelerini ilaçlıyorum. İnşallah en az zararla ülkemiz bu salgından kurtulacaktır'' ifadelerini kullandı.

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