Hisarcık’ta Korona virüs balık satışlarını etkilemedi

Kütahya’nın Hisarcık ilesinde Korona virüs (Covid19) balık satışlarına olumsuz bir etkisinin olmadığı bildirildi.

İlçede uzun yıllardan beri balık satışı yapan Hüseyin Coşar, Korona virüsün balık satışlarına olumsuz bir etkisinin olmadığını belirterek, " Son günlerde vatandaşlar Korona virüsten korunmak için protein ve omega 3 bakımından zengin, sindirimi en kolay besinlerden biri olan balığı tercih etmesinden dolayı bu güne kadar balık satışlarında bir düşüş yaşamadık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.