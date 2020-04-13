Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni gölette bulundu

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da, sabah evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan İbrahim Selahattin Karagür'ün (73) cansız bedeni, gölette bulundu.<br>Kütahya´da oturan İbrahim Selahattin Karagür, sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Saat 16.00 sıralarında Akkent Mahallesi´ndeki gölet çevresinde dolaşan İbrahim Göl, su içerisinde hareketsiz bir kişi olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan cansız bedenin ailesinin kayıp olarak aradığı İbrahim Selahattin Karagür'e ait olduğu belirlendi. Karagür'ün cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Karagür'ün cep telefonu, bozuk paraları ve gözlüğü ise su kenarındaki ayakkabısının içinde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-13 18:32:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.