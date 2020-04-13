Kayıp şahsın cansız bedeni gölette bulundu Cesedi AFAD ekipleri tarafından göletten çıkartılan şahsın yüzünde maske takılı olduğu görüldü

Kütahya'da kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni yüzünde maske takılı halde gölette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Akkent Mahallesi Yedigöller bölgesindeki gölette ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri, sevk edildi. Yapılan incelemede sabah saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki Selahaddin Karagür'e ait olduğu belirlendi. Bu arada, Karagür'ün yüzünde tıbbi maske takılı olduğu görüldü. AFAD ekipleri tarafından cesedi göletten çıkartılan Karagün, otopsi yapılmak üzere Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.

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