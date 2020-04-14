Emet'te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

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Kütahya’nın Emet İlçesinde sokağa Korana virüs Covid19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki gence idari para cezası uygulandı.

Emet ilçesinde devriye görevi gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yaş altı gençlerin sokağa çıktığını belirledi. Yapılan kimlik kontrollerinde A.A.’nın 19, M.C.O.’nun ise 18 yaşında olduğunu tespit edildi.

Ekipler, yeni tip Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan gençlere 3 bin 150 şer lira idari para cezası uyguladı.

Gençler, gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi.

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