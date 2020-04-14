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Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Çerte ve Aydıncık köyleri arasındaki mera alanda çıkan yangın, köylülerin yangın söndirme tankerleriyle müdahale etmesi sonucu söndürüldü.

Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Çerte ve Aydıncık köyleri arasındaki mera alanda çıkan yangın, köylülerin yangın söndirme tankerleriyle müdahale etmesi sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Emet ilçesine bağlı Çer ve Aydıcık köyleri arasında mera alanda bulunan otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın salkık alana doğru yayıldı ve bölgede bulunan söğüt ağaçları tutuştu. Yangına hemen müdahale eden Aydıncık köyünde yaşayan vatandaşlar, köylerinde bulunan yangın söndirme tankeriyle yangının ormanlık alana doğru ilerlemesini önleyip kontrol altına aldılar.
Yaklaşık 500 metrekare alanda etkili olan yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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