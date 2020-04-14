Gediz’den Uşak’a geçişleri önlemek için köy yolları kapatıldı

Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 242 kez ihlal etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, komşu il Uşak’a yapılabilecek geçişleri önlemek için kapatıldığı duyuruldu.

Gediz Kaymakamlığı, İlçe Hıfzısıhha kurulu kararı ile Korona virüsü (Covit 19) önleme tedbirleri kapsamında alınan karar gereği Gediz İlçesinden Uşak iline doğrudan ulaşım sağlayan köy yollarından Kurtçam KöyüDerbent Köyü, Kapancık(uşak) köyü yolu, Üzümlü Köyü Fatih Mahallesi, Karakaya Derbent(Uşak) köyü yolu, Yenikent İbrahimkahya MahallesiUşak Karayolu bağlantı yolu, Küplemezler, Eynihan(Uşak) köyleri bağlantı yolları, Karabacaklar Mahallesidağ yolları ve Kale(Uşak) köy yolu, Göynükören KöyüEşeler ve Eskigüney(Uşak) yolu, Arıca KöyüUşak istikameti orman yolu, Karaağaç KöyüBanaz istikameti dağ yolları, Fikirsiztepe dağ yolu, Erdoğmuş KöyüGöçük(Uşak) köyüne giden dağ yolları geçişleri engelleyecek gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Aynı kurul ayrıca Fırdan Köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olacağı yönünde karar verirken, Fırdan Köyünde ikamet eden vatandaşlarca bildirilen ihtiyaçların Gediz Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.