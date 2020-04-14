Tavşanlı'da uyuşturucuya geçit yok

Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 242 kez ihlal etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Balıkesir kavşağı üzerinde durduruldu. Şüpheli H.A., A.Ş. ve E.K.'nın içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 45 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli H.A., A.Ş. ve E.K. ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek göz altına alındı.

Ayrıca sosyal mesafeye uyma emrine muhalefet etmekten dolayı 9 bin 450 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.