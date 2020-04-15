Kütahya Tavşanlı'da 50 kişi karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kütahya Tavşanlı'da 50 kişi karantinaya alındı

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde intihar eden şahsın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 50 kişi evlerinde karantinaya alındığı bildirildi.

Kütahya Tavşanlı'da 50 kişi karantinaya alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde intihar eden şahsın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 50 kişi evlerinde karantinaya alındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karakova Mahallesi'nde intihar eden N.Ş'nin (45) cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopside N.Ş.'nin cesedinden alınan numunede korona virüse rastlanması üzerine yakınları ile intikal eden emniyet, adliye ve sağlık personellerinin de aralarında bulunduğu 50 kişi, tedbir amacıyla evlerinde gözlem altına alındı. Düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan kişiler arasında Covid19 testi pozitif çıkan olmadığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınıf öğretmeni halattan dekorasyon malzemeleri imal ediyor
YEREL HABERLER Sınıf öğretmeni halattan dekorasyon malzemeleri imal ...
Türkiye Gazetesi dağıtıcıları abonelerinin hizmetinde
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesi dağıtıcıları abonelerinin hizmetinde
Tavşanlı’da aynı anda iki yerde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Tavşanlı’da aynı anda iki yerde çıkan yangın kısa ...
Tavşanlı İlçe Tarım Müdürlüğü faaliyetlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Tavşanlı İlçe Tarım Müdürlüğü faaliyetlerine devam ...
Tavşanlı'da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Tavşanlı'da uyuşturucuya geçit yok
Gediz’den Uşak’a geçişleri önlemek için köy yolları kapatıldı
YEREL HABERLER Gediz’den Uşak’a geçişleri önlemek için köy yolları ...
Müdür Başyiğit, Evliya Çelebi İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, Evliya Çelebi İlkokulu inşaatında ...
Abdullah dededen duygulandıran bağış
YEREL HABERLER Abdullah dededen duygulandıran bağış
Kütahya'da KÇÖ'ye 705 iş yeri başvuru yaptı
YEREL HABERLER Kütahya'da KÇÖ'ye 705 iş yeri başvuru yaptı
Vefa'da kentsel dönüşüm yıkımları başladı
YEREL HABERLER Vefa'da kentsel dönüşüm yıkımları başladı
Tedbirlerini alıp üretime devam ediyorlar Kütahyalı çiftçiler, 'Üretim durursa hayat durur' diyerek patates ekimini sürdürüyorlar
YEREL HABERLER Tedbirlerini alıp üretime devam ediyorlar Kütahyalı ...
3D yazıcıda 'Yüz koruyucu siperlik' ürettip Jandarma ve Polise verdiler
YEREL HABERLER 3D yazıcıda 'Yüz koruyucu siperlik' ürettip Jandarma ...
Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü
Emet'te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası
YEREL HABERLER Emet'te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para ...
Altıntaş pazarına esnaf girişi yasaklandı
YEREL HABERLER Altıntaş pazarına esnaf girişi yasaklandı
Dumlupınar'da işyerlerinin tamamı ve marketler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Dumlupınar'da işyerlerinin tamamı ve marketler ...
Simav’da pazar yeri değişikliği
YEREL HABERLER Simav’da pazar yeri değişikliği
(Görüntülü) Kayıp olarak aranıyordu, gölette cesedi bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayıp olarak aranıyordu, gölette cesedi ...
Ahmet Erbaş: "Kimse fırsatçılık yapmasın"
YEREL HABERLER Ahmet Erbaş: "Kimse fırsatçılık yapmasın"
Kayıp şahsın cansız bedeni gölette bulundu Cesedi AFAD ekipleri tarafından göletten çıkartılan şahsın yüzünde maske takılı olduğu görüldü
YEREL HABERLER Kayıp şahsın cansız bedeni gölette bulundu Cesedi ...
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni gölette bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni gölette ...
Polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamacada yakalandı
YEREL HABERLER Polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamacada ...
Gedizli hayırsever iş adamı 2 bin adet gıda paketi dağıttı
YEREL HABERLER Gedizli hayırsever iş adamı 2 bin adet gıda paketi ...
Ormanda işbaşı eğitimi
YEREL HABERLER Ormanda işbaşı eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X