Başkanlar pazarcı esnafları için bir araya geldi

Kütahya'nın Emet, Hisarcık ve Tavşanlı belediye başkanları, ilçelerde kurulan pazarlara ilçe dışından gelen pazarcıların alınmama kararlarının geçici olduğu, süreç sonunda pazarcı esnafların hak kaybı yaşamayacaklarını açıkladılar.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, bir araya gelerek yeni tip Korona virüse Covid19 karşı ilçe hıfzıssıhha kurullarınca alınan tedbirleri görüştü.

Özellikle tüm ülkede geçerli olan ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının aldığı karar doğrultusunda ilçelere dışarıdan pazarcı esnafının alınmamasına yönelik husus masaya yatırıldı.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler’e ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, “Bugün Tavşanlı Belediye Başkanımız Mustafa Güler’i ziyaret ettik. Biz kardeş belediyeler olarak bu ziyaretleri sürekli yapıyoruz. Bugün de koronavirüse karşı özellikle pazarcı esnafımızı ilgilendiren konulara ilişkin buradayız. Pazarcı esnafımızın bir sıkıntısı vardı. Bunu da Belediye Başkanımız Mustafa Güler ile yaptığımız istişare neticesinde sağlıklı bir karara bağladık. Bu hastalık tehdidi geçtiği takdirde pazarcı esnaflarımız tekrar eski düzene alınacak ve hiçbir esnafımız mağdur olmayacak” ifadelerini kullandı.

Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan, “Bugün ortak akıl ile istişarenin ön plana çıktığı bir ziyaret gerçekleştirdik. Pazarcı esnaflarımıza yönelik hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararları görüştük. Bu kararlara aynen uymakla birlikte pandemi bittikten sonra inşallah pazarcı esnaflarımız aynı yerlerinde satışlarına devam edecekler.Tüm dünyanın diz çöktüğü dönemde Türkiye Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır.İnşallah Bizlerde Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararın arkasındayız ve tüm belediye başkanlarımızla birlikte pazarını pazarcı esnafımızın ve halkımızla birlikte bu salgını birlikte geleceğiz Belediye Başkanımız Mustafa Güler’e bize gösterdiği ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.