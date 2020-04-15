Emet sokakları çiçek bahçesi olacak

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye tarafından bahar aylarında şehrin her tarafını yeşillendirme çalışmaları için alınan 3 bin 500 adet gül ve 3 bin 500 adet çeşitli çiçek fidanlarının illçeye geldiği bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Sizler evlerinizde kalarak halk sağlımız ve ülkemiz bekası için destek vermeye devam edin. İnşallah bu zor günleri atlattığımızda sizleri yemyeşil ve çiçek bahçeleri ile donatılmış bir Emet'in karşılaması için bizler çalışmalarımızı sahada sürdürüyoruz" dedi.

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