Dumlupınar'da tüm bahçe park ve kaldırımlar ilaçlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ilçeye bağlı Yüylük köyünde uygulanan karantina sonrası ilçede Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında aralıksız dezenfekte çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, Belediye ejiplerimiz ilçemizde park, bahçe ve kaldırımlar dezenfekte edildi. Ayrıca kaldırımlarda ve parklarda bulunan yabani otların temizliği ve ilaçlama çalışmalarıda gerçekleştirildi. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.